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1 час назад

Караулова рассказала о конфликте с Бузовой

Ирина Лебедева

Певица Юлианна Караулова была гостьей программы «Секрет на миллион». Она рассказала, как поссорилась с Ольгой Бузовой на одной из музыкальных премий. Об этом пишут Народные новости.

Караулова рассказала о конфликте с Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поющая телеведущая получила свою награду, и тут же со сцены начала рассказывать о себе и своих планах. Юлианна, которая была ведущей мероприятия, была вынуждена прервать ее монолог, поскольку ждали следующие артисты. Сама Ольга тогда в перепалку вступать не стала, но ее фанаты такого неуважения к своему кумиру не простили.

Караулова сказала, что ее социальные сети буквально завалили негативными комментариями. Сначала певица смеялась, но потом стала расстраиваться из-за злобных нападок.

«Говорили, что я — поющие трусы, а Олечка настоящая артистка, что я ей завидую», - сообщила артистка.

Ранее Юлианна Караулова в разговоре с Teleprogramma.pro рассказала, как ей удалось избежать конфликта с продюсером Максимом Фадеевым после разрыва контракта.

Шоу-бизнес,Юлианна Караулова,Максим Фадеев,
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