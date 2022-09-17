Жалобу Разина на решение суда по «Ласковому маю» вернули на доработку

Пятый кассационный суд в Пятигорске нашел недочеты в жалобе Андрея Разина на решение по песням Юрия Шатунова. Срок на исправление недостатков до 11 октября.
Напомним, продюсер оспаривает решение Краевого суда, который подтвердил права певца на песни "Ласкового мая". История спора тянется с 1992 года. Именно тогда, как утверждает Разин, композитор и автор всех хитов группы Сергей Кузнецов заключил с ним договор и передал права на песни.
Как пишет «Комсомольская Правда», сам Кузнецов обратился в полицию, когда ему перестали перечислять авторские гонорары. Правоохранители установили, что подпись Кузнецова подделана.
В 2019 году Юрий Шатунов в свою очередь заключил в Кузнецовым договор, по которому права на песни перешли к нему. После смерти певца наследниками авторских прав стали жена и дети Юрия.
Андрей Разин, который в последнее время проигрывал дела в российских судах, в частности, Шатунову по поводу авторских прав, обратился в социальных сетях к работникам правоохранительных органов и судьям с угрозами разоблачить их деятельность.