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2 часа назад

Жалобу Разина на решение суда по «Ласковому маю» вернули на доработку

Ирина Лебедева

Пятый кассационный суд в Пятигорске нашел недочеты в жалобе Андрея Разина на решение по песням Юрия Шатунова. Срок на исправление недостатков до 11 октября.

Жалобу Разина на решение суда по «Ласковому маю» вернули на доработку
Фото: ТАССТАСС

Напомним, продюсер оспаривает решение Краевого суда, который подтвердил права певца на песни "Ласкового мая". История спора тянется с 1992 года. Именно тогда, как утверждает Разин, композитор и автор всех хитов группы Сергей Кузнецов заключил с ним договор и передал права на песни.

Как пишет «Комсомольская Правда», сам Кузнецов обратился в полицию, когда ему перестали перечислять авторские гонорары. Правоохранители установили, что подпись Кузнецова подделана.

В 2019 году Юрий Шатунов в свою очередь заключил в Кузнецовым договор, по которому права на песни перешли к нему. После смерти певца наследниками авторских прав стали жена и дети Юрия.

Андрей Разин, который в последнее время проигрывал дела в российских судах, в частности, Шатунову по поводу авторских прав, обратился в социальных сетях к работникам правоохранительных органов и судьям с угрозами разоблачить их деятельность.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Сергей Кузнецов,
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