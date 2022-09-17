Жалобу Разина на решение суда по «Ласковому маю» вернули на доработку

Пятый кассационный суд в Пятигорске нашел недочеты в жалобе Андрея Разина на решение по песням Юрия Шатунова. Срок на исправление недостатков до 11 октября.

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Напомним, продюсер оспаривает решение Краевого суда, который подтвердил права певца на песни "Ласкового мая". История спора тянется с 1992 года. Именно тогда, как утверждает Разин, композитор и автор всех хитов группы Сергей Кузнецов заключил с ним договор и передал права на песни.

Как пишет «Комсомольская Правда», сам Кузнецов обратился в полицию, когда ему перестали перечислять авторские гонорары. Правоохранители установили, что подпись Кузнецова подделана.

В 2019 году Юрий Шатунов в свою очередь заключил в Кузнецовым договор, по которому права на песни перешли к нему. После смерти певца наследниками авторских прав стали жена и дети Юрия.