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2 часа назад

Ургант опроверг сообщения об отказе встать под гимн России

Елена Прошина

Шоумен Иван Ургант заявил в интервью ТАСС, что распространившаяся в Telegram-каналах информация о том, что якобы он и певица Кристина Орбакайте отказались встать под гимн России, не соответствует действительности.

Ургант опроверг сообщения об отказе встать под гимн России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что популярные каналы распространили информацию о том, что Ургант и Орбакайте пришли в театр Вахтангова. Перед спектаклем руководство театра предложило почтить память погибших на Донбассе. Во время исполнения гимна России встал весь зал, кроме них.

Ургант пояснил, что действительно постоянно посещает вместе с певицей разнообразные культурные заведения, но в театре Вахтангова побывать не успел. Кроме того, в день премьеры он находился дома, никуда не выходил.

Шоумен подчеркнул, что «все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, а иногда даже цирк».

Телеведущий Леонид Якубович рассказал ранее, что не следовало закрывать шоу «Вечерний Ургант».

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Леонид Якубович,Кристина Орбакайте,
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