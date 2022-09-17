Ургант опроверг сообщения об отказе встать под гимн России

Шоумен Иван Ургант заявил в интервью ТАСС, что распространившаяся в Telegram-каналах информация о том, что якобы он и певица Кристина Орбакайте отказались встать под гимн России, не соответствует действительности.

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Отмечается, что популярные каналы распространили информацию о том, что Ургант и Орбакайте пришли в театр Вахтангова. Перед спектаклем руководство театра предложило почтить память погибших на Донбассе. Во время исполнения гимна России встал весь зал, кроме них.

Ургант пояснил, что действительно постоянно посещает вместе с певицей разнообразные культурные заведения, но в театре Вахтангова побывать не успел. Кроме того, в день премьеры он находился дома, никуда не выходил.

Шоумен подчеркнул, что «все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, а иногда даже цирк».