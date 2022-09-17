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6 минут назад

Успенскую назвали «кабацкой шансонеткой»

Ирина Лебедева

Актриса Алена Кравец жестко высказалась по поводу информации о конфликте между Любовью Успенской и Ильей Резником. Поэт-песенник в свое время заявил, что певица не платит авторские отчисления с 18 хитов, которые он сочинил для нее. И даже на какое-то время запретил Успенской «Кабриолет», «На другом конце стола» и другие хиты на его стихи.

Успенскую назвали «кабацкой шансонеткой»
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина© РИА Новости / Нина Зотина

Однако недавно Резник рассказал, что простил Любовь Залмановну, - пишет портал prozvezd.

Кравец считает, что Успенска должна не только платить положенное,но и в ноги кланяться Резнику – по мнению Алены, не было бы его песен – не было бы и славы у Успенской.

«Хабалистая кабацкая шансонетка с Брайтона вдруг стала считать себя «королевой русского шансона». Мне бы такое самомнение и самоуверенность!», - возмутилась Кравец.

Ранее Любовь Успенская прокомментировала недавнее заявление композитора Ильи Резника о том, что он примирился с вокалисткой. Согласно словам Успенcкой, Резник заговорил о примирении после того, как она исполнила его композицию на недавнем выступлении в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес,Алена Кравец,Илья Резник,
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