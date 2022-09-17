Лоза вмешался в конфликт Долиной и Бузовой

Юрий Лоза считает необоснованными претензии Ларисы Долиной к Ольге Бузовой. Музыкант убежден, что сейчас все так быстро меняется, что никто не может знать, что будет завтра. Об этом рассказывает 5 Канал.

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Лоза уверен, что в сегодняшнем мире все очень быстро меняется, и никто не может сказать, что будет завтра. Он предположил, что Ольга может совершить какой-то патриотический поступок, и тогда критики перестанут к ней цепляться.

«По каким параметрам Бузова ее (Долину – ред) не устраивает? Одна известная и вторая. Представьте, что кто-то напишет им совместную песню, дадут обеим достаточно денег, чтобы они согласились. И что, она не выйдет что ли?» - рассуждает певец.

Юрий считает, что Лариса и Ольга вполне могли бы спеть дуэтом хорошую патриотическую песню