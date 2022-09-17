Участник «Дома-2» Жемчугов попал в наркологическую клинику

Участники «Дома-2» Анастасия Роинашвили и Глеб Жемчугов поженились весной этого года. Тогда говорили, что Глеб отказался от вредных привычек ради возлюбленной, однако его самообладания хватило ненадолго.

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Анастасия написала в соцсетях, что ее муж сорвался и попал в наркологическую клинику. Он пробудет там пару недель и в это время не сможет пользоваться смартфоном. Она добавила, что семья может его навещать, но нечасто.

Десять дней из срока уже прошли. У Глеба в клинике нет ничего, в определенные дни родственники могут передать ему что-нибудь.

Алкоголь уже помешал одним отношениям Глеба – с Ольгой Ветер, а также не дал ему задержаться на должности редактора шоу «На самом деле». После потери работы он лег в реабилитационный центр на девять месяцев.