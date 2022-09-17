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2 часа назад

Собчак назвала "нацизмом" травлю Водяновой

Ирина Лебедева

Бренд одежды Zara запустил рекламную кампанию. Ее лицом стала модель Наталья Водянова. В социальных сетях люди с украинскими аккаунтами устроили травлю русской модели. Об этом рассказывает ФАН.

Собчак назвала "нацизмом" травлю Водяновой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ксения Собчак в Телеграм-канале назвала подобное поведение украинских пользователей интернета проявлением нацизма. Журналистка отметила, что подобный негатив идет только от представителей Украины. Европейцы, по словам Ксении, напротив, восхищаются красивыми снимками.

«То есть, сидят люди в тяжелой ситуации, но им правда кажется, что главное с чем надо побороться - это чтобы русские ничего не рекламировали, не снимали фильмы для Канн, не выезжали из России и т.д.? Это вообще-то нацизм», - заявила Собчак.

Ранее российская супермодель Наталья Водянова снялась для новой коллекции декоративной косметики Guerlain. Об этом сообщает The Moodie Davitt Report.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Наталья Водянова,
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