Собчак назвала "нацизмом" травлю Водяновой

«То есть, сидят люди в тяжелой ситуации, но им правда кажется, что главное с чем надо побороться - это чтобы русские ничего не рекламировали, не снимали фильмы для Канн, не выезжали из России и т.д.? Это вообще-то нацизм», - заявила Собчак.