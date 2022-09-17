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1 час назад

Сухоруков высказался по поводу слухов о его возвращении в театр Моссовета

Ирина Лебедева

Как известно, актер Виктор Сухоруков покинул театр имени Мосовета. Однако художественный руководитель театра Евгений Марчелли на сборе труппы пообещал возвращение знаменитой постановки лермонтовского «Маскарада» с Сухоруковым в роли Арбенина.

Сухоруков высказался по поводу слухов о его возвращении в театр Моссовета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако Виктор Иванович в театр возвращаться не собирается. Об этом пишет портал prozvezd.

Сухоруков утверждает, что с Марчелли не общается. Правда, вспоминает, что однажды летом тот ему позвонил с предложением принять участие в «Маскараде».

«Он вел разговор странно: говорил сбивчиво и суетно. Я даже сначала не поверил, что это он звонит. Даже переспросил: «Вы ли это?». В ту нашу беседу я ему ничего не ответил: ни да, ни нет. Не собираюсь отвечать и сейчас. Пока этот человек руководит «Моссоветом», на сцене вы меня не увидите», резюмировал актер.

Весной актер, народный артист РФ Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Евгения Вахтангова. Как сообщили в пресс-службе театра, артист вышел из состава спектакля «Улыбнись нам, Господи» Римаса Туминаса, в котором играл в последние семь лет.

Шоу-бизнес,Римас Туминас,Евгений Марчелли,Виктор Сухоруков,
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