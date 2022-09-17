Сухоруков высказался по поводу слухов о его возвращении в театр Моссовета

«Он вел разговор странно: говорил сбивчиво и суетно. Я даже сначала не поверил, что это он звонит. Даже переспросил: «Вы ли это?». В ту нашу беседу я ему ничего не ответил: ни да, ни нет. Не собираюсь отвечать и сейчас. Пока этот человек руководит «Моссоветом», на сцене вы меня не увидите», резюмировал актер.