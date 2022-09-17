Концерты украинских артистов стали регулярно отменять на Западе

Украинские исполнители стали сталкиваться с отменами выступлений на Западе.

Фото: Global Look Press | Komsomolskaya Pravda Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

В Германии не состоится концерт украинской группы «Вопли Видоплясова». По словам лидера группы Олега Скрипка, музыкантов обвинили в пропаганде фашизма, из-за чего мероприятие отменили.

Концерт другой украинской знаменитости Светланы Лободы, который также должен был состояться в Германии, перенесен. Причиной стал конфликт с организаторами, который мог сорвать выступление артистки.