Концерты украинских артистов стали регулярно отменять на Западе

Украинские исполнители стали сталкиваться с отменами выступлений на Западе.
В Германии не состоится концерт украинской группы «Вопли Видоплясова». По словам лидера группы Олега Скрипка, музыкантов обвинили в пропаганде фашизма, из-за чего мероприятие отменили.
Концерт другой украинской знаменитости Светланы Лободы, который также должен был состояться в Германии, перенесен. Причиной стал конфликт с организаторами, который мог сорвать выступление артистки.
В Италии отменено выступление писателя Сергея Жаданова. Он хотел собрать средства для ВСУ на концерте группы «Жадан и собаки». Однако местные власти выступили простив подобного сбора денег на военные действия.