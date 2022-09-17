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16 минут назад

Концерты украинских артистов стали регулярно отменять на Западе

Слово и Дело

Украинские исполнители стали сталкиваться с отменами выступлений на Западе.

Концерты украинских артистов стали регулярно отменять на Западе
Фото: Global Look Press | Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press | Komsomolskaya Pravda

В Германии не состоится концерт украинской группы «Вопли Видоплясова». По словам лидера группы Олега Скрипка, музыкантов обвинили в пропаганде фашизма, из-за чего мероприятие отменили.

Концерт другой украинской знаменитости Светланы Лободы, который также должен был состояться в Германии, перенесен. Причиной стал конфликт с организаторами, который мог сорвать выступление артистки.

В Италии отменено выступление писателя Сергея Жаданова. Он хотел собрать средства для ВСУ на концерте группы «Жадан и собаки». Однако местные власти выступили простив подобного сбора денег на военные действия.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
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