Дочь Гузеевой сделала шокирующее признание

Ольга Бухарова появилась на свет в браке актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова. Родители души не чают в наследнице, звездная мама всегда готова поддержать и помочь.

Однако, как призналась сама Ольга, за последние несколько лет ей пришлось столкнуться с множеством довольно серьезных неприятностей. Она получила травму колена с разрывом связок, перенесла три операции, лечение гормонами и антидепрессантами. Также ей довелось пережить изнасилование и тяжелые отношения с абьюзером, - информирует СтарХит.

Обо всем этом девушка откровенно рассказала на своей страничке в социальной сети.

«По сути я толком не знаю, как должна выглядеть здоровая версия меня. В 17 я делала базовые упражнения, не страдала перееданием. В 19 начался какой-то лютый зашквар с отношениями с абьюзером, медией (там опять всех волновал мой вес и внешность) и самой собой. Когда я весила 59-60 мой молодой человек критиковал меня и уговаривал похудеть», - написала Ольга.

При этом Бухарова не жалуется на судьбу, так как понимает, что ей повезло с родителями.

«Руки-ноги на месте, ну на какой-то момент одна нога, но все еще обе руки. И живу я дома с мамой, а не в общаге, так что жалеть себя не буду хотя бы раз».

О том, что у дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги весьма непростой характер, публика знает давно.

Также у девушки бывают нервные срывы и приступы агрессии, которые та не хочет сдерживать.

Все помнят фотографии погрома, который Ольга учинила в своей комнате.