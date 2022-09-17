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2 часа назад

Концерты покинувшего Россию Галкина* в Грузии отменяются

Ирина Лебедева

Некоторые известные артисты, уехавшие из России в связи с критикой спецоперации на Украине, столкнулись с проблемами организации своих выступлений за рубежом.

Концерты покинувшего Россию Галкина* в Грузии отменяются
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, Валерий Меладзе, Максим Галкин* и Андрей Макаревич* не смогут выступить перед зрителями в Грузии. Официально объявленная причина – ремонт, начавшийся в Тбилисском дворце спорта, где были запланированы их концерты.

Доктор экономических наук, ведущий эксперт НИУ ВШЭ Иосиф Дискин предполагает, что дело здесь в нежелании властей страны портить отношения с Россией. В очередном выпуске «Места встречи» ученый отметил, что сейчас многие российские компании открывают филиалы именно в Грузии, пытаясь таким образом сохранить международные связи. Эту тенденцию Дискин назвал очень позитивной для Грузии, испытывающей сейчас экономические проблемы.

Тбилиси на данный момент серьезно боится прекращения или ослабления финансового потока из России, - пишут «Народные Новости».

*Признаны иноагентами в РФ.

Минюст России включил артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Как следует из данных реестра на сайте Министерства юстиции РФ, решение принято из-за "осуществления политической деятельности". В графе об источниках финансирования значится Украина.

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