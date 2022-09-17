Чурикова после падения со сцены не может ходить

В июле Инна Чурикова очень неудачно упала со сцены. Актрису госпитализировали в Боткинскую больницу с множественными ушибами и переломами. Звезда некоторое время даже находилась в реанимации хирургического отделения. Об этом пишет портал prozvezd.
Инну Михайловну подлечили и выписали домой. Но вот уже несколько месяцев она вынуждена соблюдать постельный режим, поскольку не может ходить. Актриса находится под контролем у врачей и пока еще ее состояние не позволяет вернуться к работе.
Чурикова занята в спектаклях Ленкома и Театра Вахтангова. Все представления с ее участием в сентябре отменены.
Реабилитация Инне Михайловне предстоит длительная. У 78-летней Чуриковой ушиб грудной клетки, закрытые переломы ребер со смещениями, а также сломана подвздошная кость. Также у пожилой актрисы обнаружены множественные доброкачественные образования головного мозга.