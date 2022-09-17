«Дверь на ногу свалилась»: Пригожин рассказал о полученной травме

Иосиф Пригожин решил самостоятельно установить межкомнатную дверь. Однако ремонтно-бытовое мероприятие закончилось крайне неудачно. Продюсер не удержал тяжелое дверное полотно и сильно придавил ногу. Об этом рассказывает ren.tv.
«Дверь просто не удержал, и она мне на ногу свалилась», - сказал Пригожин.
Несмотря на то, что травма достаточно серьезная – скальпированная рана и закрытый перелом пальца на ноге, продюсер не жалуется и даже говорит, что ходить это ему не мешает.
«Обработали, согласно стандартным процедурам, сделали все необходимое, оказали первую медицинскую помощь», - резюмировал Пригожин.
Ранее СМИ сообщали, что ногу повредила Валерия, во время отдыха в ОАЭ, где они были вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным. Об этом рассказал Пригожин в своем блоге и опубликовал прием у врача.