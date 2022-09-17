«Дверь на ногу свалилась»: Пригожин рассказал о полученной травме

Иосиф Пригожин решил самостоятельно установить межкомнатную дверь. Однако ремонтно-бытовое мероприятие закончилось крайне неудачно. Продюсер не удержал тяжелое дверное полотно и сильно придавил ногу. Об этом рассказывает ren.tv.

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«Дверь просто не удержал, и она мне на ногу свалилась», - сказал Пригожин.

Несмотря на то, что травма достаточно серьезная – скальпированная рана и закрытый перелом пальца на ноге, продюсер не жалуется и даже говорит, что ходить это ему не мешает.

«Обработали, согласно стандартным процедурам, сделали все необходимое, оказали первую медицинскую помощь», - резюмировал Пригожин.