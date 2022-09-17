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17 минут назад

«Это было ужасно!» Бузова рассказала о перелете в Волгоград

Ирина Лебедева

Ольга Бузова, а также все остальные пассажиры рейса, летевшего в Волгоград, сегодня ночью основательно понервничали. Самолет никак не могли посадить в аэропорту. Воздушное судно долгое время летало над городом, пока наконец, все-таки приземлилось. Об этом неприятном событии пишет СтарХит.

«Было ужасно!» самолет, в котором Бузова летела в Волгоград, попал в ЧП
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я сейчас пережила жуткий стресс! Наш самолет не могли целый час посадить из-за сильнейшего тумана в Волгограде. Нас жутко трясло. Было очень сильная турбулентность, за окном сверкали молнии. Это было ужасно. Слава Богу, все закончилось», — рассказала Бузова журналистам.

Ранее приезд Бузовой в Волгоград широко анонсировался в местной прессе. ТРЦ «Акварель» сообщал, что 17 сентября в торговый центр приедет Ольга Бузова. Волгоградцы смогут встретиться со звездой и сделать совместное селфи. Появление артистки станет кульминацией бьюти-вечеринки, запланированной в ТЦ.

Напомним, в прошлом году Бузова уже посещала Волгоград. Певица выступила на ParkSeason Fest. Концерт активно обсуждали в городе, были даже призывы запретить выступления артистки из-за неподобающего поведения.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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