«Было ужасно!» самолет, в котором Бузова летела в Волгоград, попал в ЧП

Ольга Бузова, а также все остальные пассажиры рейса, летевшего в Волгоград, сегодня ночью основательно понервничали. Самолет никак не могли посадить в аэропорту. Воздушное судно долгое время летало над городом, пока наконец, все-таки приземлилось. Об этом неприятном событии пишет СтарХит.

«Я сейчас пережила жуткий стресс! Наш самолет не могли целый час посадить из-за сильнейшего тумана в Волгограде. Нас жутко трясло. Было очень сильная турбулентность, за окном сверкали молнии. Это было ужасно. Слава Богу, все закончилось», — рассказала Бузова журналистам.

Ранее приезд Бузовой в Волгоград широко анонсировался в местной прессе. ТРЦ «Акварель» сообщал, что 17 сентября в торговый центр приедет Ольга Бузова. Волгоградцы смогут встретиться со звездой и сделать совместное селфи. Появление артистки станет кульминацией бьюти-вечеринки, запланированной в ТЦ.