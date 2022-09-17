Юморист-иноагент. Минюст внес Галкина в черный список

Юморист Максим Галкин признан иноагентом за «осуществление политической деятельности». В Кремле уже заявили, что с артистом «не по пути» из-за его позиции по отношению к спецоперации на Украине. Галкин уже более полугода не живет в России и дает концерты в разных странах, а вырученные средства перечисляет на помощь беженцам с Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Минюст России включил артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Как следует из данных реестра на сайте Министерства юстиции РФ, решение принято из-за "осуществления политической деятельности". В графе об источниках финансирования значится Украина.

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Галкин уехал из России практически сразу после начала спецоперации на Украине. Сейчас он дает концерты по всему миру, а часть вырученных средств направляет на помощь украинским беженцам. Артист не скрывает того, что выступает против спецоперации, и нередко озвучивал свою позицию публично.

"Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно", - написал он 24 февраля.

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что против Галкина завели уголовное дело по статье о распространении ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. В СК РФ эту информацию не подтверждают.

Глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич ранее рассказывал о неком списке "запрещенных артистов", придерживающихся антироссийских взглядов. Всем фигурантам он предлагал присвоить официальный статус иноагентов. В числе прочих речь шла и о Галкине.

"Нам с ним явно не по пути"

Супруга Галкина, певица Алла Пугачева, в начале марта уехала из страны вместе с мужем. При этом она подчеркивала, что не эмигрирует, а едет на лечение в Израиль.

"А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся", - ответила артистка в мае на вопрос "Известий" о том, вернется ли на родину.

Первые месяцы семья действительно провела на вилле в израильском городе Кесария, а позже перебралась на латвийский курорт - в Юрмалу. В конце августа Пугачева с детьми приехала в Москву и 1 сентября отвела детей на школьную линейку. Галкин в РФ не возвращался.

4 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возвращение певицы следующей фразой: "Я не слышал ни одного (антироссийского) заявления от Пугачевой". По его словам, у него с Пугачевой нормальные отношения, "они знакомы и не раз встречались".

"А ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути", - добавил представитель Кремля.

Песков отказался предположить, с какими последствиями может столкнуться артист, поскольку на тот момент компетентные органы не делали заявлений по данной ситуации.

"Пока я не видел какой-то реакции кого-то из наших компетентных органов, но он сам в заявлениях себя антагонизирует со всеми нами", - подчеркнул он.

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