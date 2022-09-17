Лоза придумал «страшную кару» для Галкина

«Он живет в другой стране. В Израиле или в Австралии. Какой-то "австралиец" где-то там крякает из-за угла. Нас такой юмор не должен интересовать. Если мы не будем это популяризировать, то он будет крякать сам себе. Если пресса не будет повторять за ним его слова. Самое страшное для артиста — это забвение», — заметил Лоза.