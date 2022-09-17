Лоза придумал «страшную кару» для Галкина

Известный российский исполнитель Юрий Лоза считает, что болеестрашным для Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иноагента) наказанием станет забвение. Об этом он сообщил в интервью Пятому каналу.
Сначала Лоза отказывался давать комментарий по факту признания Галкина иноагентом. Однако позднее он все-такирешил высказать свое мнение в отношении шоумена и других артистов, сбежавших из России.
«Он живет в другой стране. В Израиле или в Австралии. Какой-то "австралиец" где-то там крякает из-за угла. Нас такой юмор не должен интересовать. Если мы не будем это популяризировать, то он будет крякать сам себе. Если пресса не будет повторять за ним его слова. Самое страшное для артиста — это забвение», — заметил Лоза.
Исполнитель уверен, что простым людям не интересна их судьба.Если СМИ перестанут как-либо реагировать на сбежавших звезд, то про них быстро все забудут, уверен Лоза.