В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
29 минут назад

Юрий Лоза придумал «страшную кару» для Максима Галкина

Слово и Дело

Известный российский исполнитель Юрий Лоза считает, что болеестрашным для Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иноагента) наказанием станет забвение. Об этом он сообщил в интервью Пятому каналу.

Лоза придумал «страшную кару» для Галкина
Фото: ТАССТАСС

Сначала Лоза отказывался давать комментарий по факту признания Галкина иноагентом. Однако позднее он все-такирешил высказать свое мнение в отношении шоумена и других артистов, сбежавших из России.

«Он живет в другой стране. В Израиле или в Австралии. Какой-то "австралиец" где-то там крякает из-за угла. Нас такой юмор не должен интересовать. Если мы не будем это популяризировать, то он будет крякать сам себе. Если пресса не будет повторять за ним его слова. Самое страшное для артиста — это забвение», — заметил Лоза.

Исполнитель уверен, что простым людям не интересна их судьба.Если СМИ перестанут как-либо реагировать на сбежавших звезд, то про них быстро все забудут, уверен Лоза.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Юрий Лоза,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители