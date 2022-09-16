Ирина Дубцова заставила поклонников волноваться о себе
40-летняя певица Ирина Дубцова опубликовала фото, на котором можно рассмотреть чемоданчик врача «Скорой помощи», и написала: «Спасибо всем, кто интересуется, как у меня дела».
По всей видимости, в словах исполнительницы скрыт сарказм, ведь дальше она призвала читателей блога: «Берегите нервы! Забейте на все, давайте себе отдыхать. И думайте тоже о себе. Всем все равно (почти всем)».
Кто так расстроил Ирину, она не поясняет, но по настроению артистки в последнее время заметно, что с ее психологическим состоянием не все в порядке. Девушка жаловалась подписчикам на преследующую ее бессонницу и весьма насыщенный график. Вот уже который день она пытается отдохнуть, но через час просыпается и больше не может уснуть, а утром ее ждет переезд в следующий город. Фанаты попытались поддержать свою любимицу: «Ирина, какой плотный график концертов, берегите себя!», «Сил вам побольше». К тому же, певица анонсировала какой-то сюрприз для своих поклонников. Видимо, организм Дубцовой все же не справился с такими испытаниями.
Однако, судя по всему, дело не только в загруженности. «У меня мысль сидит в голове и не дает покоя, стучит молоточком. Лучше я выскажусь. Последнее время я все чаще и чаще сталкиваюсь с ненастоящими, фальшивыми, лживыми, натужными, лицемерными людьми. Изображающими из себя чего-то. То ли их стало больше, то ли я их стала замечать в силу своего опыта жизненного, который множится. Но то, что таких людей слишком много - это абсолютный факт, и это печально», - с болью поделилась Ирина своими чувствами.