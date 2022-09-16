Ирина Дубцова заставила поклонников волноваться о себе

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40-летняя певица Ирина Дубцова опубликовала фото, на котором можно рассмотреть чемоданчик врача «Скорой помощи», и написала: «Спасибо всем, кто интересуется, как у меня дела».

По всей видимости, в словах исполнительницы скрыт сарказм, ведь дальше она призвала читателей блога: «Берегите нервы! Забейте на все, давайте себе отдыхать. И думайте тоже о себе. Всем все равно (почти всем)».

Кто так расстроил Ирину, она не поясняет, но по настроению артистки в последнее время заметно, что с ее психологическим состоянием не все в порядке. Девушка жаловалась подписчикам на преследующую ее бессонницу и весьма насыщенный график. Вот уже который день она пытается отдохнуть, но через час просыпается и больше не может уснуть, а утром ее ждет переезд в следующий город. Фанаты попытались поддержать свою любимицу: «Ирина, какой плотный график концертов, берегите себя!», «Сил вам побольше». К тому же, певица анонсировала какой-то сюрприз для своих поклонников. Видимо, организм Дубцовой все же не справился с такими испытаниями.