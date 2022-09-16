Максима Галкина признали иноагентом

Артист Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста.
«Осуществление политической деятельности», — говорится в графе с информацией об осуществлении политической деятельности.
В качестве иностранного источника указана Украина.
С начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля, артисты начали покидать страну. В том числе и Максим Галкин, вместе со своей супругой артисткой Аллой Пугачевой. В Кремле отмечали, что певец был уличен в «ложных по отношению к армии РФ» высказываниях.