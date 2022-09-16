Ревву заметили в съемках на российском ТВ на фоне слухов об эмиграции

Актер и певец Александр Ревва на фоне слухов об эмиграции из России снялся в программе «Я тебе не верю». Фотографию со съемок шоу он опубликовал у себя в социальной сети.

Программа выйдет на телеканале «ТНТ» сегодня в 19:00. Помимо Реввы в шоу приняла участие певица Ольга Бузова.

Поклонников эта новость обрадовала.

«Идеальный состав артистов подобрали для выпуска. Обожаю все шоу с участие Реввы»,

«Будем обязательно смотреть»,

«Знаю передачу и всех артистов. Буду ждать и, конечно, смотреть»,

«О, как здорово!»,

«Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались», - написали в комментариях фанаты актера.