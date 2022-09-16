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32 минуты назад

Ревву заметили в съемках на российском ТВ на фоне слухов об эмиграции

Елена Прошина

Актер и певец Александр Ревва на фоне слухов об эмиграции из России снялся в программе «Я тебе не верю». Фотографию со съемок шоу он опубликовал у себя в социальной сети.

Ревву заметили в съемках на российском ТВ на фоне слухов об эмиграции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Программа выйдет на телеканале «ТНТ» сегодня в 19:00. Помимо Реввы в шоу приняла участие певица Ольга Бузова.

Поклонников эта новость обрадовала.

«Идеальный состав артистов подобрали для выпуска. Обожаю все шоу с участие Реввы»,

«Будем обязательно смотреть»,

«Знаю передачу и всех артистов. Буду ждать и, конечно, смотреть»,

«О, как здорово!»,

«Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались», - написали в комментариях фанаты актера.

Напомним, что суть программы заключается в разгадывании лжи оппонента. Для этого участникам необходимо не только демонстрировать свои актерские навыки, но и проявлять смекалку. Ведущими шоу являются комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Шоу-бизнес,Азамат Мусагалиев,Денис Дорохов,Александр Ревва,Ольга Бузова,
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