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49 минут назад

В Риге отменили концерт "Би-2"

Газета.Ru

В Риге отменили концерт группы «Би-2» из-за запрета на въезд в Латвию всем россиянам, имеющим шенгенские визы, пишет argumenti.ru.

В Риге отменили концерт "Би-2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мероприятие не может произойти, потому что начиная с 19 сентября все граждане России с шенгенскими визами не смогут въехать в Латвию. У части команды такие визы, поэтому они не могут прибыть в Латвию», — уточнила организатор Эвия Голдмане.

По данным СМИ, организаторы сейчас ведут переговоры с группой, чтобы найти наилучший выход из сложившейся ситуации. Вместе с этим журналисты обратились за комментарием к самим музыкантам, однако те отказались разговаривать с прессой и отметили, что сейчас их деятельность «на паузе».

«Спасибо за предложение и внимание к нашей группе. Мы не даем комментарии и интервью. Все на паузе! Извините», — ответили в «Би-2».

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