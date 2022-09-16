В Риге отменили концерт "Би-2"

В Риге отменили концерт группы «Би-2» из-за запрета на въезд в Латвию всем россиянам, имеющим шенгенские визы, пишет argumenti.ru.
«Мероприятие не может произойти, потому что начиная с 19 сентября все граждане России с шенгенскими визами не смогут въехать в Латвию. У части команды такие визы, поэтому они не могут прибыть в Латвию», — уточнила организатор Эвия Голдмане.
По данным СМИ, организаторы сейчас ведут переговоры с группой, чтобы найти наилучший выход из сложившейся ситуации. Вместе с этим журналисты обратились за комментарием к самим музыкантам, однако те отказались разговаривать с прессой и отметили, что сейчас их деятельность «на паузе».
«Спасибо за предложение и внимание к нашей группе. Мы не даем комментарии и интервью. Все на паузе! Извините», — ответили в «Би-2».