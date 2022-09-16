Оксимирон вернулся в РФ и «передал привет» прокуратуре в клипе

Российский рэпер Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) вернулся в Россию и выпустил клип на песню «Ойда». Музыкальный ролик появился на YouTube-канале исполнителя в пятницу, 16 сентября.

Фото: oxxxymironofficial / YouTube oxxxymironofficial / YouTube

Из-за наличия нецензурной лексики в новом клипе Оксимирона мы не можем опубликовать ссылку на него, поскольку это является нарушением российского законодательства. Однако клип можно найти на видеохостинге YouTube.

В видео, снятом на улицах Санкт-Петербурга, хип-хоп-артист «передает привет» Следственному комитету России и прокуратуре. В треке Оксимирон также заявляет, что «убил в себе империю» и отправляется «назад в андерграунд».

Оксимирона заподозрили в возвращении в Россию в начале сентября. Тогда его менеджер Женя Муродшоева опубликовала в соцсетях кадры с рэпером на одной из набережных Санкт-Петербурга.