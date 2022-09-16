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13 минут назад

53-летняя Дженнифер Лопес снялась топлес в ванной

Газета.Ru

Певица Дженнифер Лопес опубликовала фотографию из ванной, сделанную в парижском отеле. Снимком она поделилась в социальных сетях.

53-летняя Дженнифер Лопес снялась топлес в ванной
Фото: ReutersReuters

53-летняя звезда несколько дней отдыха в столице Франции. Для проживания она выбрала один из лучших отелей Парижа. Во время принятия ванны она решила сделать фотографию топлес. На снимке она позирует без макияжа и с небрежной укладкой.

Дженнифер Лопес также добавила, что активно пользуется косметикой собственного бренда.

jlo/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В начале сентября Дженнифер Лопес раскрыла свои секреты красоты. Певица поделилась, что спит по восемь часов в день, не употребляет алкоголь и не курит. Звезда также рассказала о главном секрете ее стройности. Она объяснила, если есть желание похудеть, надо пить много воды. Также Лопес призналась, что избегает солнца. Она редко загорает и всегда использует солнцезащитные средства.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес ненавидит одну вредную привычку Бена Аффлека.

Шоу-бизнес,Дженнифер Лопес,
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