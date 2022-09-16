53-летняя Дженнифер Лопес снялась топлес в ванной

53-летняя звезда несколько дней отдыха в столице Франции . Для проживания она выбрала один из лучших отелей Парижа. Во время принятия ванны она решила сделать фотографию топлес. На снимке она позирует без макияжа и с небрежной укладкой.

В начале сентября Дженнифер Лопес раскрыла свои секреты красоты. Певица поделилась, что спит по восемь часов в день, не употребляет алкоголь и не курит. Звезда также рассказала о главном секрете ее стройности. Она объяснила, если есть желание похудеть, надо пить много воды. Также Лопес призналась, что избегает солнца. Она редко загорает и всегда использует солнцезащитные средства.