53-летняя Дженнифер Лопес снялась топлес в ванной

Певица Дженнифер Лопес опубликовала фотографию из ванной, сделанную в парижском отеле. Снимком она поделилась в социальных сетях.
53-летняя звезда несколько дней отдыха в столице Франции. Для проживания она выбрала один из лучших отелей Парижа. Во время принятия ванны она решила сделать фотографию топлес. На снимке она позирует без макияжа и с небрежной укладкой.
Дженнифер Лопес также добавила, что активно пользуется косметикой собственного бренда.
В начале сентября Дженнифер Лопес раскрыла свои секреты красоты. Певица поделилась, что спит по восемь часов в день, не употребляет алкоголь и не курит. Звезда также рассказала о главном секрете ее стройности. Она объяснила, если есть желание похудеть, надо пить много воды. Также Лопес призналась, что избегает солнца. Она редко загорает и всегда использует солнцезащитные средства.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес ненавидит одну вредную привычку Бена Аффлека.