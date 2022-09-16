Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сообщила о покупке квартиры в Дубае . Как пишет «Газета.ru», в своих соцсетях блогер рассказала, что приобрела недвижимость площадью в 121 квадратный метр за 36 млн рублей.

Квартира полностью обустроена — в ней проведен ремонт и установлена встроенная техника. Дополняет ее просторная терраса.

«В люксовом районе со всеми возможными удобствами и благами. Первый платеж 5 млн и остальное по рассрочке беспроцентной. Два раза в год платежи», — заявила Самойлова.

Напомним, что сейчас блогер вместе со своим мужем и детьми находится на отдыхе в Дубае. Недавно в своих социальных сетях Оксана рассказывала, что отравилась — ей пришлось вызвать врача, услуги которого обошлись в 150 млн рублей.