Самойлова купила квартиру в Дубае в люксовом районе

Жена рэпера Джигана, бизнесвумен Оксана Самойлова купила квартиру в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Подробности о новых апартаментах на популярном зарубежном курорте знаменитость раскрыла в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: соцсети соцсети

По словам Самойловой, недвижимость находится в элитном комплексе Dubai Hills. Площадь приобретенных ей апартаментов — 121 квадратный метр. Внутри полностью выполнена отделка, установлена встраиваемая бытовая техника. В доме также есть терраса и два бассейна. Кроме того, комплекс расположен недалеко от метро, а в округе есть три школы.

«Я взяла эту квартиру за 36 миллионов рублей. В люксовом районе со всеми возможными удобствами и благами. Первый платеж пять миллионов, и остальное по беспроцентной рассрочке. Платежи два раза в год», — рассказала Самойлова.

Однако бизнесвумен уточнила, что переезжать с Джиганом и детьми в новую квартиру не планируют — недвижимость знаменитость приобрела в качестве инвестиций и планирует сдавать в аренду. Самойлова добавила, что эти апартаменты не единственное ее приобретение в Дубае. Блогер заявила, что планирует приобрести еще два объекта недвижимости в этом городе.