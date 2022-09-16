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1 час назад

Самойлова купила квартиру на популярном зарубежном курорте

Lenta.ru

Жена рэпера Джигана, бизнесвумен Оксана Самойлова купила квартиру в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Подробности о новых апартаментах на популярном зарубежном курорте знаменитость раскрыла в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Самойлова купила квартиру в Дубае в люксовом районе
Фото: соцсетисоцсети

По словам Самойловой, недвижимость находится в элитном комплексе Dubai Hills. Площадь приобретенных ей апартаментов — 121 квадратный метр. Внутри полностью выполнена отделка, установлена встраиваемая бытовая техника. В доме также есть терраса и два бассейна. Кроме того, комплекс расположен недалеко от метро, а в округе есть три школы.

«Я взяла эту квартиру за 36 миллионов рублей. В люксовом районе со всеми возможными удобствами и благами. Первый платеж пять миллионов, и остальное по беспроцентной рассрочке. Платежи два раза в год», — рассказала Самойлова.

Однако бизнесвумен уточнила, что переезжать с Джиганом и детьми в новую квартиру не планируют — недвижимость знаменитость приобрела в качестве инвестиций и планирует сдавать в аренду. Самойлова добавила, что эти апартаменты не единственное ее приобретение в Дубае. Блогер заявила, что планирует приобрести еще два объекта недвижимости в этом городе.

Самойлова раскрыла правду об изменах Джигана

Ранее Оксана Самойлова показала новый особняк под Москвой, в который они недавно переехали с Джиганом и детьми. Все комнаты в доме очень просторные. Среди особенностей жилья — личный лифт, который способен вместить до 13 человек. Кроме того, на первом этаже особняка расположены подогреваемый бассейн, джакузи, лежаки и камин.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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