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28 минут назад

Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»

Lenta.ruиещё 2

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о выпуске общественно-политического шоу «60 минут» на телеканале «России 1» с ведущей Ольгой Скабеевой. Пост, в котором Собчак оценила передачу словами «какие же тупые», опубликован в ее Telegram-канале.

Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Фото: ТАССТАСС

«Ну какие же тупые, боже», — прокомментировала журналистка фрагмент передачи, в котором Скабеева рассказывает о том, что Африка не станет скорбеть по британской королеве ЕлизЕлизавете II.

В качестве аргумента ведущая «60 минут» продемонстрировала ролик, на котором женщина бросала что-то детям.

В передаче утверждалось, что героиней ролика была Елизавета II и она бросала порабощенным африканским детям еду. Однако на самом деле, как отметила Собчак, показанное в эфире «России 1» видео является отрывком фильма кинорежиссера Габриэля Вейра о французской колонизации Индокитая.

«А дорогая моя Ольга Скабеева на это говорит, мол, вот посмотрите, на кадрах молодая Елизавета. Ольга. Это видео снято за 27 лет до рождения Елизаветы», — отметила телеведущая.

Выпуск «60 минут», в котором показали отрывок фильма, вышел 14 сентября. В нем ведущие рассуждали о том, что о кончине британской королевы будут сожалеть не все. К примеру, как заявила Скабеева, траура по Елизавете II не будет в Африке, так как она была «неспособна признать зверства, которые обрушились на коренные общины по всей Африке из-за колониализма».

Елизавета II умерла 8 сентября. Ей было 96 лет. Королева стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании: она правила 70 лет. 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласили ее сына Карла III.

Шоу-бизнес,Ольга Скабеева,Елизавета II,Ксения Собчак,
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