Бородина будет зарабатывать на разведенках

Россияне заметили, что Ксения Бородина презентовала новый инфопродукт. Это онлайн-проект, который посвящен теме разводов. За спиной телеведущей как раз два громких расставания с мужчинами. Она утверждает, что отлично разбирается в данной теме и может помочь своим фолловерам справиться с проблемой. Интернет-пользователи относятся скептически к новому продукту от телезвезды.

Фото: borodylia0803 / Telegram borodylia0803 / Telegram

Россияне утверждают, что Бородина слишком резко общается с теми, кто испытывает сложности в отношениях. Телеведущая часто устраивает рубрику «Вопрос-ответ» в своих социальных сетях, где может даже оскорбить людей, которые пришли к ней за помощью. На презентации своего проекта по разводом Бородина выглядит более дружелюбной. Россияне полагают, что это делается для того, чтобы привлечь внимание целевой аудитории.

Бородина считает себя экспертом по отношениям. Интернет-пользователи уверены, что она может назвать экспертом разве что по разводам, так как здоровых отношений Бородиной выстроить не удалось. В ее личной истории еще не было романа, в котором Ксения была действительно счастлива. Известно, что сейчас теледива не свободна. Она скрывает своего мужчину, так что россияне подозревают, что это – друг экс-супруга Бородиной. Они уверены, что Бородина не показывает этого человека, так стесняется своих порочных отношений.