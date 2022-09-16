Стало известно, кому достанется творческое наследие Пьера Нарцисса

Директор покойного эстрадного исполнителя Пьера Нарцисса Сергей Дворцов рассказал в беседе с kp.ru, кому достанется все творческое наследие музыканта.
По словам Дворцова, права на песни исполнителя хита «Шоколадный заяц» должны перейти бывшей жене Пьера Нарцисса Валерии и их общей дочери Каролине.
«Пьер 20 лет отработал в шоу-бизнесе, но после смерти ничего не оставил, поскольку все свои небольшие гонорары тратил на семью», — уточнил Дворцов, добавив, что певец очень любил свою единственную дочь.
«И квартиры у него своей не было. Да, у него была квартира, в которой он жил с женой и дочкой, но после развода они ее продали. И потом Пьер снимал жилье», — разъяснил он.
Исполнитель умер 21 июня 2022 года в Москве от последствий подагры — заболевание вызвало полиорганную недостаточность у артиста. Его похоронили на родине в Камеруне 23 июля.