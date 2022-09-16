Олега Газманова оберегает волчий зуб

Певец Олег Газманов в разговоре с Prozvezd.info поделился, что у него есть личный талисман, который защищает от неприятностей.
По словам артиста, волчий зуб, который он носит на груди, является одним из самых сильных амулетов.
«Хотел медвежий, но он выглядит слишком вызывающе. А здесь все прекрасно», — рассказал Газманов.
Как отметил исполнитель, зуб защищает от темных сил и способствует финансовому благополучию. Также он рассказал, что недавно серьезно заболел, но сумел справиться с недугом и продолжает выступать.
«Неделю проболел очень серьезно. У меня был концерт в Белоруссии запланирован. Хотел даже от него уже отказываться. Но в конечном итоге решил, что нельзя подводить людей», — говорит Газманов.