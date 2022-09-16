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19 минут назад

Олег Газманов рассказал, что его оберегает волчий зуб

Газета.Ru

Певец Олег Газманов в разговоре с Prozvezd.info поделился, что у него есть личный талисман, который защищает от неприятностей.

Олега Газманова оберегает волчий зуб
Фото: oleggazmanov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)oleggazmanov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По словам артиста, волчий зуб, который он носит на груди, является одним из самых сильных амулетов.

«Хотел медвежий, но он выглядит слишком вызывающе. А здесь все прекрасно», — рассказал Газманов.

Как отметил исполнитель, зуб защищает от темных сил и способствует финансовому благополучию. Также он рассказал, что недавно серьезно заболел, но сумел справиться с недугом и продолжает выступать.

«Неделю проболел очень серьезно. У меня был концерт в Белоруссии запланирован. Хотел даже от него уже отказываться. Но в конечном итоге решил, что нельзя подводить людей», — говорит Газманов.

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