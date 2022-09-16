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34 минуты назад

Раскрыта причина отмены концерта «Би-2» в Латвии

Рамблер

Концерт российской группы «Би-2» в Латвии отменили из-за запрета на въезд в страну россиянам с шенгенскими визами. Как сообщает Teleprogramma.pro, мероприятие должно было состояться 23 сентября, когда как ограничение начнет действовать с 19 сентября.

Раскрыта причина отмены концерта «Би-2» в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал организатор концерта Сергей Малышкин, выступление «Би-2» было анонсировано еще в 2019 году и к первой дате проведения билеты были полностью проданы. Однако тогда планам помешало закрытие границ из-за пандемии COVID-19 — ограничения ввели за неделю до мероприятия.

«Дальше в Риге переносы, связанные с ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19, а на сегодня у нас форс-мажорная ситуация, связанная с ограничениями на въезд», — рассказал Малышкин.

Тем временем в самой группе не стали комментировать ситуацию, отметив, что любые высказывания и интервью сейчас «на паузе».

Латвия объявила об ограничениях для россиян с шенгеном

Напомним, что ранее Польша, Эстония, Литва и Латвия сообщили, что решили ограничить для россиян пересечение сухопутных границ своих стран вне зависимости от того, какой страной выдана шенгенская виза. Ограничение начнет действовать с 0:00 19 сентября по местному времени.

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