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54 минуты назад

Во время концерта Panic! At The Disco загорелась сцена

Газета.Ru

Во время выступления рок-группы Panic! At The Disco в городе Сент-Пол (Миннесота, США) загорелась сцена. Об этом сообщает People.

Во время концерта Panic! At The Disco загорелась сцена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Огонь возник сбоку от артистов возле лестницы, однако группа продолжила играть, а ее солист Брендон Ури петь и танцевать.

Зрители кричали музыкантам о пожаре, однако концерт не прервали. Огонь потушили работники сцены с помощью огнетушителя. Тушение пожара зрители приветствовали криками и аплодисментами.

Ранее сообщалось, что Клава Кока подает в суд на СМИ за клевету после скандала во Владивостоке. «Абсурд набирает обороты. Мой лейбл подаст заявление в суд, чтобы виновные отвечали по закону. А я продолжу нести в этот мир свет и позитив», — написала Кока в социальных сетях.

Шоу-бизнес,Происшествия,Клава Кока,
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