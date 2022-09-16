Оксана Самойлова купила квартиру в Дубае за 36 млн рублей

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сообщила о покупке недвижимости за границей. Этим она поделилась в социальных сетях.
Модель рассказала, что приобрела квартиру площадью 121 квадратных метров с террасой, полной отделкой и встроенной техникой. Самойлова приобрела недвижимость за 36 миллионов рублей.
"В люксовом районе со всеми возможными удобствами и благами. Первый платеж пять млн и остальное по рассрочке беспроцентной. Два раза в год платежи", - заявила супруга певца.
Самойлова находится в Дубае с мужем и детьми. Ранее модель рассказала, что отравилась во время отдыха. Самойловой пришлось вызвать врача, который обошелся ей в 150 тыс. рублей.