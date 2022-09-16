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3 часа назад

Оксана Самойлова купила квартиру в Дубае за 36 млн рублей

Газета.Ruиещё 2

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сообщила о покупке недвижимости за границей. Этим она поделилась в социальных сетях.

Оксана Самойлова купила квартиру в Дубае за 36 млн рублей
Фото: СоцсетиСоцсети

Модель рассказала, что приобрела квартиру площадью 121 квадратных метров с террасой, полной отделкой и встроенной техникой. Самойлова приобрела недвижимость за 36 миллионов рублей.

"В люксовом районе со всеми возможными удобствами и благами. Первый платеж пять млн и остальное по рассрочке беспроцентной. Два раза в год платежи", - заявила супруга певца.

Самойлова находится в Дубае с мужем и детьми. Ранее модель рассказала, что отравилась во время отдыха. Самойловой пришлось вызвать врача, который обошелся ей в 150 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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