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1 час назад

Бородина улетела в Мадрид вместо Барселоны

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Бородина случайно улетела в Мадрид вместо Барселоны. Подробностями произошедшего она поделилась у себя в социальной сети.

Бородина улетела в Мадрид вместо Барселоны
Фото: соцсетисоцсети

По словам Бородиной, ничего не предвещало такого поворота истории: она приехала в аэропорт, прошла регистрацию и таможню, но села на рейс до Мадрида.

«И тут я опускаю глаза в билет, а там написано "Барселона", но отель забронирован в Мадриде, check-up в Мадриде. Видно мне надо в Барселону и именно сегодня», — написала телеведущая.

Бородина призналась, что это не первая подобная у нее история: два дня назад она аналогичным образом попала в Париж. При этом телеведущая пожаловалась, что в Барселоне теперь сможет побыть только проездом из-за большого количества дел.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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