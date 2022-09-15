Бородина улетела в Мадрид вместо Барселоны

Телеведущая Ксения Бородина случайно улетела в Мадрид вместо Барселоны. Подробностями произошедшего она поделилась у себя в социальной сети.

По словам Бородиной, ничего не предвещало такого поворота истории: она приехала в аэропорт, прошла регистрацию и таможню, но села на рейс до Мадрида.

«И тут я опускаю глаза в билет, а там написано "Барселона", но отель забронирован в Мадриде, check-up в Мадриде. Видно мне надо в Барселону и именно сегодня», — написала телеведущая.

Бородина призналась, что это не первая подобная у нее история: два дня назад она аналогичным образом попала в Париж. При этом телеведущая пожаловалась, что в Барселоне теперь сможет побыть только проездом из-за большого количества дел.