Клава Кока подаст в суд после скандала во Владивостоке

Певица Клава Кока высказалась о разгоревшемся скандале после ее выступления во Владивостоке. В своем Telegram-канале https://t.me/klavacoca/1703 она опубликовала видеообращение, в котором сообщила о планах подать в суд на всех, кто порочит ее репутацию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«СМИ уже третий день бурлит от пестрых заголовков со мной, причем очень странных. В начале все это было похоже на какую-то шутку, но сейчас это уже переходит все грани, поэтому я хочу расставить все по своим местам и прояснить ситуацию насчет обрушившихся в мою сторону обвинений и клеветы», — сказала Кока.

По словам певицы, все началось после ее выступления во Владивостоке 4 сентября на центральной площади.

«В СМИ пишут, что я выступала в полуголом виде на фоне церкви, нецензурно выражалась, тем самым развращая молодежь и оскорбляя чувства верующих», — добавила она.

При этом Кока отметила, что артисты не выбирают место для сцены и о находящемся поблизости храме она не знала. Кроме того ее наряд далек от понятия «полуголости» и во время концерта она не использовала нецензурную лексику. В качестве доказательства своих слов она показала видео с выступления.

Однако на этом скандалы вокруг певицы не закончились. На днях в интернете появились сообщения о том, что Кока спустилась в метро полуголом виде и в ближайшее время собирается ехать в Ставрополь за три миллиона рублей, требуя себе S-класс, мясную тарелку и свежую икру. Эти обвинения певица также опровергла, в первом случае продемонстрировав фотографии из метро, а во втором заявив о наличии аллергии на икру.

«Мне непонятно с какой целью меня пытаются оклеветать и испортить мою репутацию. Но поступила информация от сразу нескольких наших дружественных редакторов о том, что к ним обращались с заказными негативными статьями обо мне», — поделилась певица.