Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу у храма

Поп-певица Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу во Владивостоке. Она высказалась о ситуации в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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Артистка, которую обвинили в выступлении в коротком платье на фоне храма, подчеркнула, что не выбирала место для сцены и не знала, что поблизости находится храм. Также она заявила, что выступала на городском мероприятии и не использовала во время концерта нецензурную лексику.

По словам Коки, к российским журналистам обращались с просьбой опубликовать заказные статьи о ней. Певица подаст в суд вместе с лейблом Black Star, чтобы найти людей, которые пытаются опорочить ее репутацию.