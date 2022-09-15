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1 час назад

Прохор Шаляпин устроил самосожжение

Super.ru

Прохор Шаляпин не перестает нас удивлять. Если к бурной личной жизни экс-певца мы привыкли, то к его экстремальным бьюти-увлечениям только начинаем. Накануне Прохор напугал подписчиков новым видео. На нем он лежит на массажном столе, а сверху накрыт тканью. И она горит. В прямом смысле слова.

Прохор Шаляпин накрылся горящей простынью
Фото: соцсетисоцсети

Прохор пишет, что огонь очищает карму. Видимо, сам Шаляпин думает, что она у него сильно очернена. Иначе зачем еще решаться на такие радикальные методы? А еще такой огненный массаж, по словам знаменитости, помогает укрепить иммунитет и очищает энергетические каналы.

И да, это не придумки российских массажистов, а древняя китайская практика. Теперь Прохор увлечен восточной медициной.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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