Прохор Шаляпин накрылся горящей простынью

Прохор Шаляпин не перестает нас удивлять. Если к бурной личной жизни экс-певца мы привыкли, то к его экстремальным бьюти-увлечениям только начинаем. Накануне Прохор напугал подписчиков новым видео. На нем он лежит на массажном столе, а сверху накрыт тканью. И она горит. В прямом смысле слова.

Фото: соцсети соцсети

Прохор пишет, что огонь очищает карму. Видимо, сам Шаляпин думает, что она у него сильно очернена. Иначе зачем еще решаться на такие радикальные методы? А еще такой огненный массаж, по словам знаменитости, помогает укрепить иммунитет и очищает энергетические каналы.