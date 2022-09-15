Сергей Лазарев рассказал о своих страхах

«Высоты никогда не боялся, даже летал под куполом цирка в одном проекте телевизионном. Там 25 метров высота, а сейчас уже иногда так смотришь с какого-то высокого этажа, с балкона, и уже голова кружится», – признался певец.

Он также отметил, что боится воды, так как в детстве чуть не утонул, упав с надувного матраса. Кроме того, Лазарев страдает от рипофобии – одержимости чистотой и страхом перед грязью и микробами. Из-за этой проблемы певец, например, не может помогать родственникам в саду.