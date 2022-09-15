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3 часа назад

Сергей Лазарев рассказал о своих страхах

Елена Прошина

Певец Сергей Лазарев рассказал, что боится высоты и микробов. Об этом сообщает «Пятый канал».

Сергей Лазарев рассказал о своих страхах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Высоты никогда не боялся, даже летал под куполом цирка в одном проекте телевизионном. Там 25 метров высота, а сейчас уже иногда так смотришь с какого-то высокого этажа, с балкона, и уже голова кружится», – признался певец.

Он также отметил, что боится воды, так как в детстве чуть не утонул, упав с надувного матраса. Кроме того, Лазарев страдает от рипофобии – одержимости чистотой и страхом перед грязью и микробами. Из-за этой проблемы певец, например, не может помогать родственникам в саду.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, как бросал курить ради своего сына.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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