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1 час назад

Украинский музыкант пожаловался на отмену концертов из-за обвинений в фашизме

Lenta.ru

Украинский музыкант, лидергруппы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка пожаловался, что в Европе отменяют концерты его соотечественников якобы из-за того, что считают их фашистами. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна».

Лидер «Воплей Видоплясова»: в Европе не дают украинцам петь на родном языке
Фото: Максим Блинов / РИА НовостиМаксим Блинов / РИА Новости

По его словам, выступления снимают с программы «под эгидой, что украинцы — это фашисты». Артист заявил, что европейцы не дают украинцам петь на родном языке. В происходящем Скрипка винит «длинные руки Кремля».

По информации издания, обращение певца может быть связано с тем, что его выступление в Гамбурге отменили.

Уточняется, что это не первый случай срыва концертов украинских артистов в Европе. Ранее поэт Сергей Жадан рассказал, что выступление группы «Жадан и собаки» в итальянском городе Милане отменили якобы из-за того, что он решил собирать на нем деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в 2021 году солист группы «Вопли Видоплясова» назвал русскоязычное население Украины «резидентами без права голоса». Он также заявил, что «создающие русскоязычный контент» люди являются частью культурного пространства России.

Сергей Жадан,Олег Скрипка,
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