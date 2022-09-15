Собчак призналась в отсутствии стилиста в ответ на критику наряда

Российская телеведущая Ксения Собчак призналась в отсутствии стилиста в ответ на нелестные высказывания по поводу ее внешнего вида. Высказывания на эту тему появились в ее личном Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Журналистка обратила внимание на публикацию паблика «НеМалахов», насчитывающем 96 тысяч подписчиков. Администраторы группы разместили снимок знаменитости, на котором она запечатлена в ярком наряде бренда Dries Van Noten, а именно черном пиджаке и леопардовом платье в сочетании с ботинками той же расцветки и кружевными зелеными колготками.

«Стилист Собчак — чувак явно не слабонервный. Чтобы упаковать ведущую в кислотного леопарда и ажурные голубые колготы, точно нужны стальные яйца», — пошутили авторы поста, который набрал 53,6 тысячи просмотров в мессенджере.

Telegram-канал "Немалахов"

Собчак, в свою очередь, заявила, что самостоятельно составляет все свои образы.

«Это вообще-то тотал лук Dries Van Noten. Но для деревенских да — не подходит, — уточнила она. — У меня стилиста нет, я сама все комбинирую. Так что в схеме Собчак — стилист — стальные яйца, одно звено лишнее».

В августе Ксения Собчак высмеяла новый стиль Тины Канделаки. Причиной насмешек послужил снимок Канделаки, где она позировала в удлиненных джинсах-трубах серого оттенка и черном пиджаке.