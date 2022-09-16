Петросян опроверг слухи о покупке дома в Турции двухлетнему сыну

Юморист Евгений Петросян опроверг слухи о том, что его двухлетний сын Ваган стал обладателем элитной недвижимости в Турции. В комментарии порталу WomanHit он раскритиковал СМИ, которые распространили непроверенную информацию.
«Вы что, с ума сошли? Слушайте, наша пресса уже пробила дно, по-моему, — сказал Петросян, отметив, что все «наговоры» создаются ради рейтингов. — Я очень огорчен, что это у нас в стране происходит. Мне хотелось видеть вас умными, красивыми, порядочными, но не происходит этого. Много со знаком минус».
Накануне в прессе появилась новость о том, что юморист приобрел дом в элитном коттеджном поселке около Бодрума и оформил его на сына Вагана.
Ранее продюсер Сергей Лавров объяснил низкий заработок Петросяна на концерте в Сочи.