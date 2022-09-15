Певица Алла Пугачева записала для своего супруга Максима Галкина видео со сборами детей в школу. Как сообщает «Слово и дело», видео опубликовал сам юморист в своих соцсетях.

«Привет, пася», — обратилась дочь Лиза к отцу в ролике.

На кадрах также запечатлено, как артистка пообщалась со своими детьми и узнала, во сколько они вернутся домой. Гарри рассказал, что уроки у него закончатся в 19:30 по мск.

Напомним, что Пугачева вместе с детьми вернулась в Россию в конце лета, чтобы Лиза и Гарри могли пойти в школу. Галкин тем временем продолжает свои гастроли — недавно он выступил в Новой Зеландии, после чего остался в стране отдохнуть.