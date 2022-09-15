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1 час назад

Пугачева записала видеообращение от детей для Галкина

Никита Бородкин

Певица Алла Пугачева записала для своего супруга Максима Галкина видео со сборами детей в школу. Как сообщает «Слово и дело», видео опубликовал сам юморист в своих соцсетях.

«Привет, пася», — обратилась дочь Лиза к отцу в ролике.

На кадрах также запечатлено, как артистка пообщалась со своими детьми и узнала, во сколько они вернутся домой. Гарри рассказал, что уроки у него закончатся в 19:30 по мск.

Напомним, что Пугачева вместе с детьми вернулась в Россию в конце лета, чтобы Лиза и Гарри могли пойти в школу. Галкин тем временем продолжает свои гастроли — недавно он выступил в Новой Зеландии, после чего остался в стране отдохнуть.

Стало известно об эффектном возвращении Пугачевой в Россию

Предполагается, что юморист может прилететь на родину к 18 сентября — в этот день Лиза и Гарри отмечают свой день рождения.

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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