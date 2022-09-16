Украинского исполнителя Макса Барских обвинили в обмане и назвали «лжецом» после отмены концерта в Азербайджане. Об этом сообщает Medialeaks.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ранее артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) сторис, в которой заявил, что принял решение об отмене концерта в Баку, который должен был состоятся в декабре этого года, из-за конфликта Азербайджана и Армении.

«Мы приняли решение отменить концерт в Азербайджане. Любая страна, позволяющая себе агрессию против другой — не место для моих концертов», — отметил певец.

После заявления Барских организаторы несостоявшегося концерта отметили, что сами закрыли продажу билетов и отменили шоу артиста еще до его публикации. Причиной такого решения стал пост певца в поддержку Армении, после которого граждане Азербайджана потребовали отменить его выступление.

Организаторы добавили, что причиной позиции Барских стала его «дружба с армянином», а также назвали его «лжецом»:

«После провокационной публикации артиста Макса Барских в поддержку Армении компания iticket вместе с организатором мероприятия в 09:10 закрыли продажу билетов и отменили концерт».

Ранее Макс Барских взял себе псевдоним Mick Sunday, под которым планирует выпускать песни на английском языке.