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1 час назад

Макса Барских обвинили в обмане после отмены концерта в Азербайджане

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Украинского исполнителя Макса Барских обвинили в обмане и назвали «лжецом» после отмены концерта в Азербайджане. Об этом сообщает Medialeaks.

Макса Барских обвинили в обмане
Фото:  Екатерина Чеснокова / РИА Новости Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ранее артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) сторис, в которой заявил, что принял решение об отмене концерта в Баку, который должен был состоятся в декабре этого года, из-за конфликта Азербайджана и Армении.

«Мы приняли решение отменить концерт в Азербайджане. Любая страна, позволяющая себе агрессию против другой — не место для моих концертов», — отметил певец.

После заявления Барских организаторы несостоявшегося концерта отметили, что сами закрыли продажу билетов и отменили шоу артиста еще до его публикации. Причиной такого решения стал пост певца в поддержку Армении, после которого граждане Азербайджана потребовали отменить его выступление.

Организаторы добавили, что причиной позиции Барских стала его «дружба с армянином», а также назвали его «лжецом»:

«После провокационной публикации артиста Макса Барских в поддержку Армении компания iticket вместе с организатором мероприятия в 09:10 закрыли продажу билетов и отменили концерт».

Ранее Макс Барских взял себе псевдоним Mick Sunday, под которым планирует выпускать песни на английском языке.

11 марта этого года стало известно, что Макс Барских запретил использовать свои песни на территории России. Он также разорвал контракты с российскими компаниями и отменил все концерты в стране.

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