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4 часа назад

Лоза пожаловался на безуспешные попытки похудеть

Мослента

На безуспешные попытки похудеть пожаловался в своем Telegram-канале певец Юрий Лоза. Артист поделился проблемой с подписчиками в международный День худеющих, 15 сентября.

Лоза пожаловался на безуспешные попытки похудеть
Фото: Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.comФото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

«Если бы я знал о празднике ранее, то отмечал бы его последние 35 лет — именно столько времени я безуспешно пытаюсь избавиться от лишних килограммов», — написал певец.

По словам Лозы, иногда ему все же удавалось скинуть несколько лишних килограммов, но наступало «головокружение от успехов», и он снова набирал лишний вес.

«Но теперь я хоть знаю, от какой даты надо отталкиваться, ставя перед собой большие цели и давая себе громкие обещания», — добавил певец.

Ранее Юрий Лоза раскрыл мошенническую схему с крупным денежным выигрышем. Певец пожаловался, что чуть не стал жертвой аферистов.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,
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