Лоза пожаловался на безуспешные попытки похудеть

На безуспешные попытки похудеть пожаловался в своем Telegram-канале певец Юрий Лоза. Артист поделился проблемой с подписчиками в международный День худеющих, 15 сентября.
«Если бы я знал о празднике ранее, то отмечал бы его последние 35 лет — именно столько времени я безуспешно пытаюсь избавиться от лишних килограммов», — написал певец.
По словам Лозы, иногда ему все же удавалось скинуть несколько лишних килограммов, но наступало «головокружение от успехов», и он снова набирал лишний вес.
«Но теперь я хоть знаю, от какой даты надо отталкиваться, ставя перед собой большие цели и давая себе громкие обещания», — добавил певец.
Ранее Юрий Лоза раскрыл мошенническую схему с крупным денежным выигрышем. Певец пожаловался, что чуть не стал жертвой аферистов.