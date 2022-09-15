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1 час назад

Стас Барецкий заявил, что Андрей Губин вернется на сцену

Газета.Ru

Продюсер Стас Барецкий в беседе с Prozvezd.info рассказал о скором возвращении на сцену тяжелобольного певца Андрея Губина. По словам Барецкого, Губин выступит впервые за долгое время уже в октябре.

"Андрей Губин вернется на сцену"
Фото: Газета.руГазета.ру

"Он теперь будет шансонье. Выступать будет под псевдонимом Андрей Губа. Говорит, под Губиным уже не хочет. Будет теперь носить черный костюм, цепочку и кепочку", - рассказал шоумен.

Как объяснил Барецкий, артист пока будет выступать не более часа. Также он обговорил условия с организаторами площадок: в случае плохого самочувствия Губин может беспрепятственно покинуть сцену во время концерта.

"Будет петь в основном новые песни. Но, так как публика, конечно же, захочет услышать и старые хиты, мы его уговорили на исполнение песен "Мальчик-бродяга" и "Лиза", - поделился продюсер.

Андрей Губин уже долгие годы не выступает на сцене. Причиной стала болезнь - певец страдает от левосторонней прозопалгии лица.

Шоу-бизнес,Андрей Губин,Стас Барецкий,
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