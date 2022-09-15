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1 час назад

Розенбаум раскрыл сумму своей концертной ставки в СССР

Никита Бородкин

Музыкант Александр Розенбаум раскрыл сумму своей концертной ставки во времена СССР. Как сообщает Teleprogramma.pro, певец отметил, что поднять ее в полтора раза ему помог артист Иосиф Кобзон.

Розенбаум раскрыл сумму своей концертной ставки в СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всего восемь рублей. Мне ее сделали 12», — заявил музыкант, отметив, что это было «очень давно».

Напомним, что 13 сентября Розенбауму исполнился 71 год. Среди прочих с днем рождения его поздравил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который отметил, что творчество музыканта находит отклик в сердцах слушателей разных возрастов и поколений.

Глава СКР также отметил и выступления Розенбаума в расположениях воинских частей, в том числе и на Донбассе. Сам певец еще весной 2022 года высказался в поддержку России, а эмиграцию из страны в сложный период назвал предательством.

Шоу-бизнес,Александр Розенбаум,Иосиф Кобзон,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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