Волочкова провела необычный челлендж с Джигурдой

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы Насти Ивлеевой Agentshow на YouTube провела новый челлендж с Никитой Джигурдой.

Фото: НАСТЯ ИВЛЕЕВА/Youtube НАСТЯ ИВЛЕЕВА/Youtube

Артистам предлагалось съесть кукурузу, которая вращается на дрели. Однако после того, как Волочкова и Джигурда увидели видеоролик, на котором у девушки зажевало волосы после подобного челленджа, они предложили свою версию задания. Исполнитель протянул кукурузу балерине и предложил ей облизнуть растение.

После того как Волочкова выполнила свою часть задания, Джигурда решил тоже присоединился к челленджу. Он провел губами по кукурузе. «Массаж губ», — говорит певец в кадре.