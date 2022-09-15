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3 часа назад

Волочкова облизнула кукурузу Джигурды на шоу Ивлеевой

Газета.Ruиещё 3

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы Насти Ивлеевой Agentshow на YouTube провела новый челлендж с Никитой Джигурдой.

Волочкова провела необычный челлендж с Джигурдой
Фото: НАСТЯ ИВЛЕЕВА/YoutubeНАСТЯ ИВЛЕЕВА/Youtube

Артистам предлагалось съесть кукурузу, которая вращается на дрели. Однако после того, как Волочкова и Джигурда увидели видеоролик, на котором у девушки зажевало волосы после подобного челленджа, они предложили свою версию задания. Исполнитель протянул кукурузу балерине и предложил ей облизнуть растение.

После того как Волочкова выполнила свою часть задания, Джигурда решил тоже присоединился к челленджу. Он провел губами по кукурузе. «Массаж губ», — говорит певец в кадре.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что испытывает проблемы со здоровьем. По словам артистки, она простудилась после того, как уснула с открытым окном в своем доме.

Шоу-бизнес,Никита Джигурда,Анастасия Волочкова,
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