В Латвии рассказали, что не так с болезнью Лаймы Вайкуле

Латвийский журналист Янис Маргулис считает, что певица Лайма Вайкуле спекулирует на своем онкологическом заболевании. Артистка предпочитает не поднимать разговоры о раке груди, в связи с чем слухи о рецидиве болезни так и остались неподтвержденными, однако на днях она попросила молиться за ее здоровье.

Как заметил Маргулис, Вайкуле вспоминает об онкологии только тогда, когда ей удобно. Журналист, оценив поведение Лаймы, пришел к выводу, что человек с прогрессирующей смертельно опасной болезнью не вел бы себя таким образом.

Янис напомнил, что еще несколько месяцев назад поклонники Вайкуле, в том числе и из России, были готовы собирать средства на лечение артистки, когда появились слухи о рецидиве рака. Не реагируя на домыслы, певица тогда полная сил и энергии вышла на сцену с украинским флагом, тем самым показав свою гражданскую позицию, пишет solenka.info.