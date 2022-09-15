В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
40 минут назад

Латвийский журналист Маргулис рассказал, что не так с болезнью Лаймы Вайкуле

Слово и Дело

Латвийский журналист Янис Маргулис считает, что певица Лайма Вайкуле спекулирует на своем онкологическом заболевании. Артистка предпочитает не поднимать разговоры о раке груди, в связи с чем слухи о рецидиве болезни так и остались неподтвержденными, однако на днях она попросила молиться за ее здоровье.

В Латвии рассказали, что не так с болезнью Лаймы Вайкуле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как заметил Маргулис, Вайкуле вспоминает об онкологии только тогда, когда ей удобно. Журналист, оценив поведение Лаймы, пришел к выводу, что человек с прогрессирующей смертельно опасной болезнью не вел бы себя таким образом.

Янис напомнил, что еще несколько месяцев назад поклонники Вайкуле, в том числе и из России, были готовы собирать средства на лечение артистки, когда появились слухи о рецидиве рака. Не реагируя на домыслы, певица тогда полная сил и энергии вышла на сцену с украинским флагом, тем самым показав свою гражданскую позицию, пишет solenka.info.

Однако на днях артистка кардинально изменила свое поведение. Она продемонстрировала всем короткую стрижку и попросила всех неравнодушных молиться за нее.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители