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12 минут назад

Суд закрыл ресторан Моргенштерна в Москве

Елена Прошина

Тверском суде Москвы признал виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм ресторан Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иноагентом) «Кайф и точка». Об этом сообщает ТАСС.

Суд закрыл ресторан Моргенштерна в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд постановил приостановить работу ресторана на 90 суток. «ООО "Кайф" признано виновным в административных правонарушениях по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"), его деятельность приостановлена на 90 суток», – сообщает источник.

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По словам директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, поводом для приостановки работы ресторана послужили выявленные серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее верховный суд Татарстана признал законным штраф Алишеру Моргенштерну за пропаганду наркотиков.

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