Суд закрыл ресторан Моргенштерна в Москве

Тверском суде Москвы признал виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм ресторан Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иноагентом) «Кайф и точка». Об этом сообщает ТАСС .

Суд постановил приостановить работу ресторана на 90 суток. «ООО "Кайф" признано виновным в административных правонарушениях по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"), его деятельность приостановлена на 90 суток», – сообщает источник.