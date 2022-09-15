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2 часа назад

Сергей Пенкин рассказал, почему не уехал из России

New Magazine

Начиная с конца февраля многие звезды российской эстрады покидают Россию. В связи со спецоперацией на Украине, артисты приняли решение больше не оставаться в своей родной стране и искать счастье в Европе.

Сергей Пенкин рассказал, почему не уехал из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Например, Чулпан Хаматова убежала в Латвию, где теперь привыкает к другому образу жизни. Вслед за ней уехал и Анатолий Белый. Максим Галкин вовсе колесит по всей Европе со своими концертами. Татьяна Лазарева сейчас живет в Испании, хотя уже мечтает вернуться домой. Правда, телеведущую признали иностранным агентом, как и ее супруга.

Уехавшая в Польшу Брежнева продолжила зарабатывать на россиянах

Но несмотря на приличное количество эмигрировавших из страны, большинство, конечно, остались на Родине. Например, Сергей Пенкин, у которого была возможность получить американский или итальянский паспорт в 90-х, не захотел менять свою страну. Мужчина уже столько лет остается верным России, несмотря на то, что мог бы стать миллиардером на Западе. И Пенкин даже не жалеет о своем выборе.

“Можно быть птицей в золотой клетке. Менталитет — это самое страшное. Я смотрю на тех моих друзей, которые уезжали в Америку — они даже стареют быстрее, чем в России”, – отметил артист в интервью с Ксенией Собчак.

Журналистка предположила, что работу на Западе Пенкин расценивает как предательство. И она оказалась права.

“Да. Я принципиальный человек. Я же советской закалки”, – утверждает Сергей.

Стоит отметить, что Сергей Пенкин и в России зарабатывает не так уж и плохо. За один корпоратив он получает чуть больше миллиона. А за один концерт ему платят немногим меньше миллиона.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Максим Галкин,Анатолий Белый,Чулпан Хаматова,Сергей Пенкин,Ксения Собчак,
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