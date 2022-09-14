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1 час назад

Уехавшая в Польшу Брежнева продолжила зарабатывать на россиянах

Елена Прошина

Певица Вера Брежнева покинула Россию, но продолжает вести бизнес на её территории. Об этом сообщает издание StarHit.

Уехавшая в Польшу Брежнева продолжила зарабатывать на россиянах
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, в России всё ещё можно заказать товары именного бренда Брежневой, который выпускает музыкальные диски, подставки для телефонов и косметику. Например, на маркетплейсе Ozon можно приобрести карандаш для губ от Веры Брежневой почти за 700 рублей, а сетевой магазин «Золотое яблоко» продаёт блеск для губ именного бренда певицы за 1800 рублей.

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Судя по данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, Вера Брежнева действительно не выходила из бизнеса, а все статусы указаны как «действующие». Кроме того, певица является правообладателем нескольких товарных знаков.

После начала специальной военной операции бывшая солистка группы «ВИА Гра» переехала в Польшу. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал певицу «проституткой», а также добавил, что россияне любят «поющие трусы».

Шоу-бизнес,Вера Брежнева,Виталий Милонов,Госдума,
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