У Виктории Бони отнялись ноги

Ранее Виктория Боня отправилась покорять непальскую гору Манаслу, но во время подъёма у телеведущей резко ухудшилось здоровье. Врачи диагностировали у Виктории отёк мозга, за которым последовал отказ ног. «Ноги не ходят, голова раскалывается, одышка не дает спать, судороги и отеки всего, что можно и нельзя. Толком не спала уже шесть дней и душ не видела столько же», – рассказала телеведущая.