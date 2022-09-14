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14 минут назад

У Виктории Бони отнялись ноги

Елена Прошина

У Виктории Бони начались новые осложнения после отёка мозга – у телеведущей отнялись ноги. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

У Виктории Бони отнялись ноги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Виктория Боня отправилась покорять непальскую гору Манаслу, но во время подъёма у телеведущей резко ухудшилось здоровье. Врачи диагностировали у Виктории отёк мозга, за которым последовал отказ ног. «Ноги не ходят, голова раскалывается, одышка не дает спать, судороги и отеки всего, что можно и нельзя. Толком не спала уже шесть дней и душ не видела столько же», – рассказала телеведущая.

Однако Боня не теряет оптимизма и всё ещё надеется покорить одну из самых главных вершин в Гималаях. Её цель – восхождение на уровень 8163 метров.

3 сентября российские туристы сорвались в пропасть при восхождении на камчатский вулкан Ключевская Сопка

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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